ترامب يحمل متشددى الحزب الجمهورى مسؤولية فشل مشروعه الصحى

حمّل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأحد، الجناح المحافظ المتشدد فى الحزب الجمهورى المسؤولية المباشرة عن اقسى هزيمة تعرض لها منذ انتخابه، وذلك بعد المحاولة الفاشلة لإلغاء نظام أوباما الصحى واضعاف جهوده لمنع الاجهاض.

وغرّد ترامب صباح الأحد بعد يومين على غض الحزب الجمهورى النظر عن طرح إلغاء نظام أوباما الصحى على التصويت فى الكونجرس لأنه كان محكوما بالفشل. واصدر فى تغريدته “الديموقراطيون يبتسمون فى واشنطن لأن فريدوم كوكاس بمساعدة كلوب فور غروث وهريتايج قد أنقذوا جمعية تنظيم الأسرة وأوباماكير“.

وبعد يوم من المشاورات خلف الكواليس حول الدروس المستقاة من النكسة المحرجة، بدا وكأن ترامب قد عاد الأحد إلى سلوكه الاستعراضى المعتاد.

وجاء هجومه المباشر على ثلاث منظمات جمهورية متشددة ونافذة ليسلط الضوء على التجاذبات التى يبدو من شبه المؤكد أنها ستحتدم مع توجه ترامب نحو أولويات أساسية للعمل شبه الاصلاحات الضريبية والوعد بالإنفاق على البنية التحتية.

فمنظمة “كلوب فور غروث” أو “النادى من أجل النمو” المعروفة بتركيزها الشديد على معارضة سياسة زيادة الضرائب كانت دائما مؤثرة فى دوائر واشنطن المحافظة، وقيل إنها مولت حملة إعلانية بنصف مليار دولار لحض النواب الجمهوريين على معارضة القانون الصحى الذى تقدم به الحزب الجمهوري.

المصدر : مصر ناين