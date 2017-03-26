محاافظ سوهاج يشهد إحتفال والمجلس القومى باليوم العالمى للمرأة

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ،أن المرأة السوهاجية تتمتع بقوة الإرادة ،والرغبة فى تحقيق الذات ،وتشارك فى بناء المجتمع السوهاجى لتحقيق التنمية الشاملة ،جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تقيمة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ،ومؤسسة بلان انترناشيونال ايجيبت بمكتب سوهاج ،والمجلس القومى للمرأة لاحتفال باليوم العالمى للمرأة تحت شعار “المرأة فى الصعيد : طاقات.. تحديات” وذلك اليوم بحضور أعداد من وكلاء الوزرات وجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالمرأة .

وأظهر المحافظ فى بيان صادر من المحافظة ،أهمية مشاركة المرأة فى الخدمات التى تقدم الى المجتمع السوهاجى ،من خلال مؤسسات المجتمع المدنى، لإرتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسر ،وخلق جيل قادر على النهوض بالمجتمع فى شتى المجالات، والتركيز على محاور محو الأمية وتنظيم الاسرة ، مشيرا إلي همية دور المرأة فى القرية السوهاجية بهدف انهاء الخصومات الثأرية والتى تشبه تهديد للتنميه الشاملة بقرى المحافظة خلال المرحلة القادمه .

وأشادت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وإستشارى المجلس القومى للمرأة بسوهاج ،بدعم المحافظ لقضايا المرأة بقرى ومدن المحافظة وان المرأة شريك أساسى فى شتى مجالات التنمية .

واصدر على مبارك رئيس مجلس ادارة جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، أننا نسعي من خلال الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، لعرض النماذج المشرفة من المرأة السوهاجية ،والتى تحدت الصعاب ،من أجل تقديم رسالتها على اكمل وجه ناحية أسرتها ومجتمعها ووطنها .

وقام عبد المنعم بتكريم النماذج الإيجابية النسائية فى المجتمع بالمحافظة وهم عبلة الهورى ، والدكتورة سحر وهبى ، والدكتورة نانسى نعيم ، والدكتورة عايدة محى الدين عوض، أمورة البدرى ، شيماء النجار ، وتكريم واسم المرحومه روحية بكير مؤكدا على دورهن البارز ومشاركتهن الفعاله فى تنمية المجتمع.

المصدر : مصر ناين