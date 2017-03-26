مباحث المطار تلقى القبض على هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية

ألقت سلطات الكشف الجنائى بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، القبض على 45 هاربا من تنفيذ 59 حكمًا قضائيا أثناء تنفيذ حملة تأمينية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لتأمين المطار قاد حملة تأمينية مكبرة بإشرف اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار والعميد محمد صلاح رئيس المباحث على جميع مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية متصنف ة.

وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم واجبة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام الشوفين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.