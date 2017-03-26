بوكو حرام تهاجم قرية فى شمال شرق نيجيريا

هاجم مقاتلون فى جماعة بوكو حرام، الجمعة، قرية فى شمال شرق نيجيريا للاستيلاء خصوصا على مواد غذائية وأدوية، بحسب ما أفاد سكان وعناصر فى ميليشيات الدفاع الذاتى الأحد.

وهاجم عشرات من عناصر الجناح الذى يقوده أبو مصعب البرناوى مساء الجمعة قرية سابون غارين كيمبا التى تبعد 140 كلم شمال غرب مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

واصدر مصطفى كاريمبى العنصر فى ميليشيا الدفاع الذاتى والذى توجه إلى القرية السبت إن “المهاجمين حملوا معهم مواد غذائية وطبية (…) من دون أن يؤذوا أحدا“.

وأضاف “اصروا على القول للسكان أنهم من جناح البرناوى وأنهم لن يهاجموا أحدا إذا لم يتم اعتراضهم”، الأمر الذى أكده عنصر أخر فى الميليشيا يدعى سليمان موسى.

وحقق الجيش النيجيرى وحلفاؤه الاقليميون انتصارات عسكرية ضد بوكو حرام. لكن الإرهابيين لا يزالون يشنون هجمات متقطعة ويرتكبون اعتداءات تستهدف خصوصا المدنيين.

المصدر : مصر ناين