جامعة طنطا تنجح فى استئصال ورم بفص كبد والقناة المرارية لسيدة يمنية

نجح فريق طبى بمستشفى طنطا التعليمى فى إجراء عملية جراحية تعد من أصعب العمليات الجراحية لسيدة يمنية تبلغ من العمر 65سنةا .

السيدة اليمنية الجنسية تدعى “و.ع.خ” – 65سنة من مدينة تعز اليمنية والمقيمة بالمملكة العربية السعودية مع نجلها “محمد” الذى يعمل بالمملكة، تعانى من آلام حادة وورم بالكبد والقناة المرارية والأوردة وتعانى من اصفرار بالجسد والعين وهرش وحكة وتغير فى لون البول.

وأكد الأطباء على وجود ورم بالقناة الصفراوية وتم عمل منظار لها وتركيب دسنةة للتخلص من العصارة الكبدية، وتم إحالتها لجراح كبد وقنوات مرارية وقنوات كبدية وبنكرياسية وقرر إجراء عملية جراحية الان ة، إلا أنها كانت تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وتم عرضها على مستشفى كلية الملك عبد العزيز، وإجراء تحاليل عديدة لها .

وفى أثناء ذلك تدخل شاب مصرى يعمل بالسعودية زميل نجل السيدة بالعمل وطلب منه الحضور إلى مصر لعرضها على أطباء بمستشفى كلية طنطا والدكتور جمال موسى رئيس جراحة الكبد بمستشفى طنطا التعليمى العالمى، وحضرت السيدة بصحبة ابنتها ونجلها إلى مستشفى طنطا التعليمى العالمى، وبإجراء الكشف الطبى عليها كما تروى ابنتها وعمل الفحوصات الطبية لها تبين أن السيدة مصابة بورم خبيث بالقناة المرارية والفص الأيمن من الكبد.

وقرر الفريق الطبى بالمستشفى والذى يرأسه الدكتور جمال موسى رئيس أقسام جراحة الكبد ورئيس وحدة زراعة الكبد ومدير سنة مستشفى طنطا التعليمى العالمى ويضم الدكتور أحمد سويلم مدرس جراحة الكبد والذى عمل مع البروفسير جون أدم استاذ زراعة الكبد فى أوروبا والدكتور حسام سليمان أستاذ جراحة الجهاز الهضمى والدكتور شريف صابر مدرس جراحة الكبد، إجراء العملية الجراحية للسيدة فورا وتم إدخالها لغرفة العمليات واستغرقت العملية 6 ساعات متصلة، حيث قام الفريق الطبى بإجراء العملية.

وكشف الدكتور جمال موسى مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبى المعالج لـ”اليوم السابع” أن السيدة اليمنية تعانى من ورم فى الفص الأيمن بالكبد ومتغلغل فى الشريان البابى والوريدى الكبدى وورم بالقناة المرارية.

وأكد “موسى” أنه تم استئصال الورم والقناة المرارية واستئصال بعض من الأوعية الدموية المتصلة بالكبد، مؤكدا أن هذه العملية تتعدى فى صعوبتها عمليات زراعة الكبد وأن نجاحها دلاله على نجاح زراعة الكبد بالمستشفى.

وأضاف رئيس الفريق الطبى أن السيدة دخلت غرفة العناية المركزة عقب العملية لمدة 10أيام تحت الملاحظة المكثفة وتحسنت حالتها وتم إخراجها لإحدى الغرف لتلقى العلاج، لافتا أن حالتها الصحية تتحسن باستمرار.

المصدر : مصر ناين