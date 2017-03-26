أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد / / استمرار

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 26 / 3 / 2017 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها استمرار الكشف عن مدرب أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلفاً لمحمد حلمى المدير الفنى الحالى للفريق.

الفرنسى سيباستيان ديسابر مرشح لتدريب الزمالك

دخل الفرنسى سيباستيان ديسابر دائرة المرشحين لتدريب نادى الزمالك، خلفاً لمحمد حلمى، حيث سبق وعمل فى الوداد المغربى والترجى التونسى بالإضافة إلى القطن الكاميرونى. إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك حال فشل مفاوضات جيريس أصبح البرتغالى أوجوستو إيناسيو المرشح الأقوى لتدريب نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، حال فشل المفاوضات مع الفرنسى آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب مالى.

الزمالك يدعو لعمومية القرارات بـ”فيديو” لمرتضى منصور

عرض مجلس إدارة نادى الزمالك، فيديو مسجلا على شاشات العرض داخل مقر قلعة ميت عقبة، لمرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، ويستعرض فى الفيديو الدعوة لحضور جميع الأعضاء فى الجمعية العمومية المقبلة المقرر انعقادها فى نهاية شهر مارس الجارى. الزمالك يفاضل بين 4 مصريين للعمل مع الأجنبى الجديد يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فى الوقت الحالى بين 4 مدربين مصريين للعمل ضمن الجهاز الفنى للمدرب الأجنبى الجديد المنتظر التعاقد معه.

ويفاضل مجلس الزمالك بين خالد جلال ومحمد صلاح ومحمد صبرى وعلاء عبد الغنى، لتواجد واحد أو اثنان منهما ضمن الجهاز الفنى للمدرب الأجنبى الجديد.

بالصور.. الزمالك يهزم البلاستيك برباعية وديا.. ومسعد يسجل ويطرد

حسم نادى الزمالك مباراته الودية أمام البلاستيك برباعية نظيفة، فى إطار الاستعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل فى الأسبوع الـ23 للدورى الممتاز. وأقيمت مباراة نادى الزمالك والبلاستيك بملعب الهدف فى 6 أكتوبر، وبدأ الأبيض اللقاء بتشكيل مكون من عمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وشوقى السعيد ومحمود الونش ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد مسعد وشيكابالا وأحمد جعفر ومايوكا.

المصدر : مصر ناين