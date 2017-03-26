حماية الشواطئ تنذر مستأجر شاطئ الشاطبى بإزالة الأعمال المخالفة

أكدت الهيئة المصرية السنةة لحماية الشواطئ، على أنهم أخذوا تعهد على مستأجر شاطئ الشاطبى بالإسكندرية، مصطفى الحداد مستغل كازينو الشاطبى بإزالة الحماية المؤقتة للشاطئ ومعالجة أى أثار جانبية تحدث نتيجة تنفيذ هذه الحماية البحرية التى أنشأت لحين الانتهاء من ترميم أساسات الخاصة بالكازينو.

وأشارت الهيئة السنةة لحماية الشواطئ، فى خطاب رسمى جاء ردا على ما أثارته جريدة “اليوم السابع” حول اختفاء شاطئ الشاطبى، وتحويله إلى جراج سيارات، أن الأعمال التى تم تنفيذها والواردة بالتحقيق الذى نشرته الجريدة جاءت مخالفة لموافقة اللجنة العليا لترميم الكازينو وبالمخالفة لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحتهم التنفيذية.

وأظهر ت هيئة حماية الشواطئ، أنه قد تم إنذار المستأجر بتاريخ 13 مارس 2017 لإزالة أعمال المخالفة ورد الشئ لاصلة وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الإزالة على نفقته مع تحملة كافة المسؤليات القانونية والجنائية.

وأكدت هيئة حماية الشواطئ، على أنه سبق تقديم طلب من الإدارة للمبانى بمحافظة الإسكندرية ومن الوكيل الخاص بصاحب حق الانتفاع بكازينو الشاطبى للموافقة على أعمال بحرية عبارة عن حاجز أمواج، وذلك لزوم ترميم الاساسات الخاصة بالشاطبى – كورنيش الإسكندرية القائم منذ سنة 1952، وعلى أن يتم إزالة الأعمال المؤقتة بعد الانتهاء من الترميم، وبعد العرض على اللجنة وجدت أنه لامانع من الأعمال البحرية لحماية المؤقتة مع تعهد المحافظة بإزالة الحماية المؤقتة ومعالجة أى أثار جانبية قد تحدث نتيجة تنفيذ تلك الحماية وتم إخطار المحافظة بهذا الرأى.

كان أهالى الإسكندرية وروادها ومحبيها، قد فوجئوا باختفاء شاطئ الشاطبى المجانى وتحويله إلى جراج سيارات لصالح كازينو الشاطبى، وصب خراسانة على رمال الشاطئ ليختفى الشاطئ تماما، ويصبح كتلة خرسانية تلامس مياه البحر دون حاجز رملى، وتستخدم كموقف للسيارات شوف لمشروع تطوير واستغلال كازينو الشاطبى، الأمر الذى أثار غضب شديد بين أهالى الإسكندرية وعشاقها.