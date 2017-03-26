أحمد الشيخ واجهت سوء حظ فى الأهلي غير طبيعى بسبب تغيير المدربين

أكد أحمد الشيخ، صانع ألعاب المقاصة والمنتخب الوطنى، أنه شرف له التواجد فى معسكر الفراعنة الحالى، مضيفاً أنه لازمه سوء حظ غير طبيعى فى الأهلي قبل الإعارة للفريق الفيومى، وذلك ل كثرة تغيير المدربين فى التوقيت الذى تواجد فيه بالقلعة الحمراء.

واصدر أحمد الشيخ، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج “خاص مع سيف” مع الإعلامى سيف زاهر على قناة “On Sport”، أنه يفضل إثبات نفسه فى الأهلي قبل الاحتراف، قائلاً: “الناس بتيجى من بره تحترف فى النادى الأهلي، جراء ذلك أفضل أن أعود أولاً للأهلي ثم بعد ذلك أحترف من خلاله”.

وأشار “الشيخ” إلى رغبته فى الرجوع للأهلي بداية الموسم المقبل، الى أن يقدم كل ما لديه مع القلعة الحمراء، موضحا أن انضمامه للمنتخب الوطنى بعد اجتهاده مع المقاصة سواء فى المباريات أو التدريبات.

المصدر : مصر ناين