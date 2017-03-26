مكتبة الإسكندرية وجمعية المهندسين المصرية يطلقان الموقع الإلكترونى للجمعية

دشنت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعيةالباشمهندسين المصرية، الموقع الإلكترونى لجمعيةالباشمهندسين المصرية، وشارك فى الحضور كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور على عبد الرحمن؛ رئيس جمعيةالباشمهندسين المصرية، والدكتور نبيل الحسيني؛ أمين صندوق جمعيةالباشمهندسين المصرية ولفيف من أعضاء الجمعية وجموع من الجمهور

واصدر الدكتور نبيل الحسيني؛ أمين صندوق جمعيةالباشمهندسين المصرية إن مكتبة الجمعية التى تم افتتاحها اليوم واحدة من أهم المكتبات النادرة فى علوم الهندسة، حيث تعد حدثًا فريدًا فى تاريخ مصر.

وأضاف الحسيني، خلال مشاركته فى افتتاح مكتبةالباشمهندسين المصرية، أن جمعيةالباشمهندسين تأسست سنة 1922م باعتماد من مرسوم ملكي، والتى تعد من أقدم الجمعيات فى العالم وتضم كل التخصصات الشوفة لعلوم الهندسة؛ فضلاً عن أنها تنظم ندوات ومحاضرات لمناقشة المشروعات القومية الهندسية.

وتقدم الدكتور على عبد الرحمن؛ رئيس جمعيةالباشمهندسين المصرية بالشكر إلى مجهودات مكتبة الإسكندرية فى الحفاظ على تراث مصر وبالأخص كنوز الجمعية، وما تم بذله من جهد من جانب المختصين فى ترميم وتصوير كل الخرائط والكتب والوثائق الموجودة بمكتبة الجمعية والتى قدرت بثلاثة آلاف وثيقة.

واصدر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية إن فكرة تدشين موقع إلكترونى لجمعيةالباشمهندسين المصرية يأتى فى إطار دعم الكنوز المدفونة للقطاع الهندسي، التى تشتمل على العديد من الكتب والموسوعات.

وأشار الدكتور سراج الدين إلى أن مكتبة الإسكندرية تضم كتبًا كثيرة نادرة ودراسية خاصة بالمشروعات القومية لمصر، شبه مشروع وادى الريان، وكتب عن تاريخ الهندسة، بالإضافة إلى إصدارات الجمعية منذ نشأتها سنة 1920، والعديد من الكتب نادرة الوجود وباللغات المختلفة، فضلًا عن موجز للموسوعة البريطانية وتقارير سنوية مما يعطى صورة جيدة ويشبه طفرة كبيرة فى تاريخ مصر، مشيدًا بدور المكتبة فى توعية أصحاب العلم فى القطاع الهندسي، هذا ورد الدكتور سراج الدين على التساؤلات بخصوص المدى الوقتى المتوقع لعدم ضياع تلك النسخ الرقمية وأكد أنه يوجد بروتوكول خاص يمنع فقدان النسخ الرقمية الخاصة بالمكتبة حيث يتم تبادل تلك النسخ مع مؤسسات أخرى بصفة يومية، حيث يمكن استرجاع أية معلومات فقدت عن طريق الخطأ فى أية لحظة مع ضمان استمرارية تلك النسخ لأطول فترة ممكنة.