علاء ميهوب جوزيه شخصية رائعة وحزين لقرار اعتزاله التدريب

اصدر علاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالقلعة الحمراء، إن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للفريق شخصية قيادية وحاسمة ومحبوب من الجميع.

وأكد ميهوب، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: “كان لى شرف التسنةل مع الخواجة البرتغالى هو مدرب صاحب شخصية قوية ويمتلك كاريزما رائعة واستفدت منه جدا على المستوى الشخصى فى مجال التدريب، بجانب أنه كان شخصا حاسما وصارما”.

وأضاف: “جوزيه كان رجلا عادلا ولا يحب التفرقة بين اللاعبين، عملت معه لأول مرة خلال معسكر الأهلي الخارجى بالدنمارك، ووقتها عقد معى جلسة اصدر ى لى فيها: أعرفك جيدا وياريت تتعلم منى ومتضيعش ساعة من وقتك”.

وكشف ميهوب عن أن الخواجة البرتغالى أكد له ثقة الأهلى فى الفوز بدورى أبطال أفريقيا أمام الصفاقسى التونسى قبل المباراة رغم صعوبتها حينذاك، وبالفعل تحققت نبوءته وعاد الفريق الأحمر باللقب بعد هدف أبو تريكة القاتل. واختتم ميهوب حديثه قائلا: “حزين لقرار اعتزاله التدريب وأتمنى له التوفيق فى حياته المقبلة”.

المصدر : مصر ناين