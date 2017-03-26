نائب وزير الخارجية الكويتى يعرب عن تفاؤله بانطلاق الحوار الخليجى الإيراني

أوضح نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله عن تفاؤله بانطلاق الحوار الايرانى الخليجى بعد جهود عدة عبر الرسائل والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

واصدر الجارالله ـ فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم الأحد، على هامش مشاركته فى حفل السفارة البنجلاديشية بالعيد الوطنى، أن الكويت أطلعت قادة دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة التى تسلمتها مؤخرا من ايران.

وأضاف أن من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى اجتماعا يوم الخميس المقبل، على أن يكون موضوع الحوار مع ايران على أجندة الاجتماع، مبينا أنه سيتبع ذلك خطوات فى هذا الاتجاه.

وعن توجه ايران لتوسيع منشآتها النووية فى بوشهر ، أوضح الجارالله عن قلقه فيما يتعلق بمفاعل بوشهر باعتباره قريبا جدا من الساحل الكويتى ، واصدر ” نتمنى بالفعل أن يكون هناك رقابة وإحكام لهذا المفاعل النووى الى أن لا يؤثر على المنطقة ومحطيها ، وألا يكون هناك مخاطر حقيقية منه“.

وأضاف ” إن أصدقاءنا فى ايران يؤكدون أن المفاعل بعملياته المستمرة تحت سيطرتهم ، وهناك ضوابط فنية وتكنولوجية دقيقة جدا تتعلق به” ، معربا عن الأمل أن تكون هناك رقابة مستمرة من جهات دولية فى مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المفاعل وتفادى حدوث أى تسرب فيه.

المصدر : مصر ناين