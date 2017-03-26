بالصور مدير أمن القليوبية يسلم شيكات الداخلية لأسر الشهداء بمناسبة عيد

سلم اللواء أنور سعيد مدير تأمين القليوبية شيكات وزارة الداخلية لأمهات أسر الشهداء بمناسبة عيد الأم.

جاء التكريم فى حفل كبير نظمته إدارة العلاقات السنةة والإعلام بمديرية تأمين القليوبية بمناسبة احتفالات عيد الأم بنادى بنها الرياضى، ووجه مدير التأمين إدارة العلاقات السنةة والإعلام بالمديرية بسرعة انهاء جميع المشاكل التى تواجه تلك الأسر مع تلبية كافة مطالبهم فى أسرع وقت.

٢_ضابطات العلاقات السنةة يستقبلن الاسر

اسر الشهداء داخل نادى الواجبة

حفل تكريم اسر الشهداء

مدير الامن يسلم الشيكات

المصدر : مصر ناين