انتشال مهاجر قبالة ليبيا أثناء إبحارهم إلى إيطاليا

اصدر ت جماعة أطباء بلا حدود اليوم الأحد إن سفنا للمساعدات الإنسانية انتشلت ما يقرب من 1200 مهاجر كانوا يعبرون البحر المتفى منتصف فى مطلع الأسبوع فى مجموعة قوارب صغيرة مكتظة بالركاب .

واصدر ت الجماعة إنه تم العثور على امرأة شابة فاقدة الوعى على ظهر أحد القوارب ولفظت أنفاسها الأخيرة فيما بعد.

وتكدس نحو 412 شخصا فى مركب خشبى واحد فى حين تم انتشال الآخرين من قوارب مطاطية ضخمة أبحرت من ساحل ليبيا.

وبعمليات الإنقاذ تلك يكون قد تم انتشال نحو 22 ألف شخص معظمهم من المهاجرين الأفارقة أثناء توجههم إلى إيطاليا الى أن الآن هذا السنة فى حين توفى نحو 520 شخصا أثناء محاولتهم القيام بهذه الرحلة.

وكان مدع إيطالى قد اصدر الأسبوع الماضى إن سفن المساعدات الإنسانية التى تعمل قبالة ليبيا تقوض محاربة مهربى البشر وتقام بفتح ممرا يؤدى فى نهاية الأمر إلى وفاة مزيد من المهاجرين.

واصدر كبير المدعين بمدينة كاتانيا الساحلية فى صقلية إنه يشتبه أيضا باحتمال وجود صلة مباشرة بين مهربين مقرهم ليبيا وأفراد سفن الإنقاذ التى تديرها جمعيات خيرية.

وتنفى المنظمات غير الحكومية ارتكابها أى مخالفات وتقول إنها تتطلع فقط إلى إنقاذ الأرواح ولكنها تواجه انتقادات فى إيطاليا التى استقبلت نحو نصف مليون مهاجر منذ بداية 2014 .

المصدر : مصر ناين