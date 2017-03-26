المصرى يحصل على توقيع دى ماريا مقابل ألف جنيه

حصل مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى على الاستغناء الخاص بلاعب فى منتصف مهاجم نادى البدارى عبد الناصر محمد الشهير بـ”دى ماريا “فى المقابل 300 ألف جنيه لمدة 5 مواسم.

وكان حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى قد أبدى إعجابه باللاعب منذ بداية الموسم وبناء عليه طلب التعاقد معه من مجلس إدارة النادى المصرى الذى لبى طلب العميد وتم التعاقد مع نجم نادى البدارى.

وعلى صعيد آخر أكد أحمد زهران نجم النادى المصرى السابق والمفوض من قبل مجلس إدارة البدارى برئاسة أحمد أبو زيد بإنهاء الصفقة أن اللاعب تلقى عدة عروض من مصر المقاصة والداخلية وحرس الحدود ولكنه نصحه بالتوقيع للمصرى تحت قيادة حسام حسن.

جدير بالذكر أن عبد الناصر محمد “دى ماريا” يلعب فى مركز خط الفى منتصف المهاجم ويبلغ من العمر 20 سنةًا.

المصدر : مصر ناين