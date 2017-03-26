كيف ينافس فيس بوك منصات الألعاب بمزايا خدمة البث المباشر الجديدة؟

قررت الشبكة الاجتماعية فيس بوك إضافة مزايا جديدة لخدمة “لايف” للفيديو الحى، فبالإضافة إلى بث الفيديو المباشر من الهواتف الذكية، أصبح من الممكن الآن البث من جهاز كمبيوتر أو بث لقطات من كاميرا الويب أو مشاركة ما يظهر على الشاشة.

ووفقا لموقع timesofindia الهندى وهذا يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص لألعاب الفيديو الحية، مما يجعل فيس بوك منافسا لمنصات شبه تويتش ويوتيوب gaming.

وسيصبح بإمكان أى مالك لحساب على فيس بوك بث الفيديو المباشر من جهاز الكمبيوتر ومشاركة سطح المكتب وإضافة الرسومات والعناوين على الشاشة أو التبديل بين سطح المكتب وكاميرا الويب، وسيمكن استخدام زر “الفيديو المباشر” الموجود فى البعض العلوى من newsfeed لبدء الفيديو، مما يدفع المستخدمين إلى إضافة وصف وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم المشوفة، ويستهدف فيس بوك بهذه المزايا إلى حد كبير اللاعبين، الذين يرغبون فى بث جلسات والحصول على التعليقات.

المصدر : مصر ناين