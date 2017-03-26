زوج ابنة رشدى أباظة وزيرا للثقافة مع عادل إمام فى عفاريت عدلى

يجسد الفنان أحمد دياب دور وزير الثقافة فى مسلسل “عفاريت عدلى علام” للكاتب يوسف معاطى والذى يقوم ببطولته النجم عادل إمام مجسدا دور موظف بوزارة الثقافة بهيئة دار الكتب.

وشارك الفنان أحمد دياب من قبل مع الزعيم عادل إمام فى مسلسله “أستاذ ورئيس قسم” وهو لمن لا يعرفه جيدا مشبه مصرى، ولد فى سنة 1945، ومنذ بدايته الفنية وقد عمل فى عشرات الأدوار الصغيرة والمساعدة فى الدراما التليفزيونية من أهمها: (أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان). هو زوج ابنة الفنان الراحل رشدى أباظة قسمت رشدى أباظة وكان من رجال الأعمال فى فترة زواجه قبل أن يتجه إلى الفن.



الفنان احمد دياب يجسد دور وزير الثقافة في مسلسل عفاريت عدلي علام

ومن المعلومات المؤكدة عنه أيضا أن حفل زفافه بابنة رشدى أباظة أحياه العديد من الفنانين وكان فى مقدمتهم الفنانة نجوى فؤاد وفيفى عبده ومحمد نوح، وأسطورة الجيتار عمر خورشيد مع فرقة البيانو، وظهر رشدى أباظة وهو يرقص بالعصا فى الفرح.



احمد دياب وقسمت رشدي اباظة

أما قسمت ابنة رشدى فقد أظهر ت فى إحدى المجلات الفنية أنها أحبت الفنان أحمد دياب ل التشابه القوى بينه وبين والدها.

ومن أهم أعمال الفنان ورجل الأعمال أحمد دياب: مسلسلات وش تانى وأستاذ ورئيس قسم ومن الجانى؟ والصندوق الأسود والسيدة الأولى وهبة رجل الغراب وحاميها وحراميها، ومن أفلامه التى شارك فيها: مطب صناعى وأيام السادات وقدر امرأة.



الفنان أحمد دياب فى أحد الأعمال السينمائية

المصدر : مصر ناين