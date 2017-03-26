بالصور محمد صلاح يشعل مران الفراعنة قبل مواجهة توجو

أشعل محمد صلاح مران المنتخب الوطنى الذى انتهى منذ قليل باستاد الجيش بمدينة برج العرب، بعدما تدرب مع الفريق للمرة الأولى منذ انطلاق المعسكر الذى بدأ يوم الخميس الماضى استعدادا لودية توجو الدولية المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

المنافسة بين صلاح والننى خلال التقسيمة أشعلت حماس جميع اللاعبين وأسعدت الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى كوبر، واستمرت 45 دقيقة، سبقها محاضرة فى فى منتصف الملعب ثم تدريبات بدنية وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية المتعلقة بالتمركز واستغلال الكرات العكسية.

وفى الفى المقابل أدى ثلاثى حراس المرمى عصام الحضرى وشريف إكرامى ومحمود جنش مرانا قويا تحت قيادة الكابتن أحمد ناجى، وشارك الحضرى وإكرامى فى التقسيمة، بينما تلقى جنش محاضرة نظرية من مدربه، وخضع اللاعبون لعملية الاستشفاء فور وصولهم للفندق.



الجهاز الفنى للمنتخب



النني وعمرو جمال وقام بفتحى فى مران المنتخب



تدريب المنتخب استعدادا لودية توجو



كهربا وألكسندر فى تدريب المنتخب اليوم



كهربا وقام بفتحى وحجازى يتقدمون الصفوف فى مران المنتخب



محمد صلاح فى تدريب المنتخب

المصدر : مصر ناين