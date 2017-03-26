مرتضى منصور يعلن استمرار اللجنة الفنية بالزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، استمرار اللجنة الفنية بالزمالك، والمكونة من نجمى النادى السابقين فاروق جعفر وأيمن يونس فى عملهما للمشاركة فى ترشيح مدرب أجنبى لقيادة الفريق الأبيض خلفاً لمحمد حلمى.

وكانت بعض الأنباء قد ترددت اليوم أن رئيس الزمالك قد وجه الشكر لنجمى قلعة ميت عقبة السابقين، إلا أن مرتضى منصور أكد فى تصريحات من خلال برنامج “خاص مع سيف” عبر قناة “On Sport” مع الإعلامى سيف زاهر، أن اللجنة الفنية مستمرة فى عملها لاختيار مدرب الزمالك الجديد.

ويفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بين أعداد من المدربين الأجانب، فى مقدمتهم آلان جريس والبرتغالى ايناسيو ومواطنه ريكاردو سابينتو.

المصدر : مصر ناين