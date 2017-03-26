مدرب الأهلي نحتاج وقتا أطول للحكم على مستوى كوليبالى

اصدر أحمد أيوب، المدرب السنة للأهلي، إن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى بحاجة إلى وقت أطول من أجل الحكم جيدا على مستوى الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق، المنضم فى يناير الماضى، فى صفقة أثارت الجدل.

وأكد أيوب، فى تصريحات لقناة النادى الأهلي، أن كوليبالى قدّم مستوى جيدا فى ودية الحوامدية التى لعبها الفريق الأحمر عصر اليوم وفاز بها بثلاثية دون رد، بعيدا عن عدم إحرازه أى أهداف.

وشدد على أن تجربة الحوامدية أتت بثمارها على الفريق بعد أن اطمأن الجهاز الفنى على جميع اللاعبين وتجهيزهم بصورة أفضل لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل بالدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين