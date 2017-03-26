متحدث أمريكى ينفى علاقة حادث إطلاق الرصاص فى ملهى ليلى بأوهايو بالإرهاب

نفى متحدث باسم الواجبة بولاية أوهايو الأمريكية علاقة حادث اطلاق الرصاص الذى وقع فى وقت سابق اليوم داخل ملهى ليلى بمدينة سينسيناتى بالارهاب.

ونقل راديو (صوت أمريكا) ـ فى نشرته باللغة الإنجليزية ـ عن بأول نيودجيت نائب قائد الواجبة المحلية قوله ” ليس هناك أية مؤشرات تفيد بأن للحادث علاقة بالإرهاب” ، وأشار الى أن مئات الأشخاص كانوا داخل الملهى الليلى عند حدوث اطلاق الرصاص ، والذى أسفر عن وفاة شخص وجرح 15 آخرين .

ولم تتوافر – الى أن الآن – تقارير عن هوية الشخص الذى أطلق الرصاص أو دوافعه لإرتكاب هذا الحادث.

المصدر : مصر ناين