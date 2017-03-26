وزير الداخلية الكويتى يبحث مع السفير الأمريكى التعاون المشترك

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق التأمينى بين الجانبين.

وأكد الشيخ خالد الجراح ـ خلال استقباله السفير الأمريكى اليوم الأحد ، يرافقه المسئول الاقتصادى بالسفارة الأمريكية تشارلز ـ عمق العلاقات بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أن الشيخ خالد الجراح الصباح استقبل أيضا سفير جمهورية روسيا الإتحادية ألكسى سولوماتين ، وأكد عمق العلاقة الوطيدة التى تجمع دولة الكويت وروسيا فى شتى المجالات.

وأشاد بجهود تعزيز وتفعيل الروابط بينهما ، فيما كشف الجانبان بعض المسائل التى تحظى باهتمام مشترك بين البلدين.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ دى والوفد المرافق له ، وتم كشف أعداد من الموضوعات التأمينية.





المصدر : مصر ناين