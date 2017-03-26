قصر ثقافة أبو قرقاص يستضيف ندوة لمناقشة ختان الإناث

نظم قصر ثقافة أبوقرقاص الشوف لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتور شعيب خلف، ندوة ثقافية بعنوان “ختان الإناث” حاضر فيها الدكتور أحمد عارف حجازي بكلية دار العلوم بكلية المنيا، والدكتورة شيرين عبد العزيز أخصائى أمراض النساء.

وتناول عارف فى الندوة الشق الدينى، مؤكدا على عدم وجود آيات قرآنية تشير إلى ختان الإناث أو أنها أمر دين آثم من تركه.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة شيرين الجانب الطبى والنفسي لعملية الختان، وما تتعرض له الفتيات من أذى نفسى وعضوى لافتة الى أن القانون يجرى وراء لتجريم من يقوم بهذا العمل.