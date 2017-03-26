الجامعة المصرية الروسية تكرم ثروت سويلم

استضافت اليوم الأحد الكلية المصرية الروسية ثروت سويلم نائب الشرقية المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وكان فى مقدمة الاستقبال الدكتور شريف فخرى رئيس الكلية .

ودخل سويلم فى نقاش مع بعض الطلبة حول رجوع الجماهير ومناقشة محاولة إلغاء بند 8 سنوات من قانون الرياضة ودعم الدولة للحصول على المقعد الدولى بالاتحاد الدولى “فيفا” للمهندس هانى أبو ريدة عقب التغييرات الكبيرة فى خريطة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”.

وقامت الكلية بتكريم اللواء ثروت سويلم تقديرا لجهوده ودوره المتميز فى الرياضة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتم منحه درع الكلية .



تكريم ثروت سويلم



ثروت سويلم مع رئيس الكلية والطلبة



ثروت سويلم مع طلبة الكلية

المصدر : مصر ناين