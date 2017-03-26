حى شرق الإسكندرية يوقع غرامة ألف جنيه لهدم عقار بدون ترخيص

قام حي شرق الإسكندرية بإيقاف الأعمال بالعقار الكائن 11 شارع كنيسة الأروام منطقة جناكليس الذى تم هدمة بدون ترخيص.

واشار الحى فى بيان له إلى أنه تم تحرير محاضر مخالفة وتحرير محاضر بقسم واجبة رمل أول للشروع في أعمال هدم بدون ترخيص ومحاضر بيئية بخصوص مخلفات الهدم.

وقد قام مالك العقار بسداد مبلغ الغرامة البيئية والتي قدرها 65.000 جنيه وذلك بناءا علي شهادة سداد قيمة المبلغ التي تم اصدارها من ادارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة وتم توجيه مالك العقار بخطاب للنيابة للتوجيه برفع الانقاض وهي من تختص في البت في الامر

من جانبة قام حي شرق بمعاينة العقار مرات عديدة اخرها صباح اليوم وتلاحظ عدم وجود اي مخلفات ردم تعيق حركة السير والمرور بالشارع وان الحي غير منوط به رفع الردم الموجود بداخل العقار وحالة العقار كما هو عليه ولم يتم استجداد اي اعمال به .