بالصور تفاصيل جريمة قتل المحامى ضحية البلطجة بالشرقية

“نار ابنى الكبير ضحية البلطجية مابردتش، لما أفقد ابنى الثانى والوحيد وبنفس السبب هم البلطجية، أولادى ضاعوا نفسى اخد حقهم وحق كل أب فقد ابنه ل البلطجية، حضرت جنازته بدلا من زفافه على عروسه”، هذه هى كلمات الحاج سعد السيد والد محامى الزقازيق الشاب لقى مصرعه على يد سنةل دليفرى ل مشادة مرورية.

جريمة بشعة هزت الشرقية، ل البلطجة وفرض القوة على القانون، البداية خلال مرور “محمد سعد السيد”، محام شاب 27 سنةا، بسيارته الملاكى بشارع موقف المنصورة بالزقازيق، فصدمه سنةل ديلفرى بالدراجة البخارية من الخلف فى السيارة، فنزل المحامى لمعاتبته، تطورت بينهما مشادة كلامية دفع المتهم فيها المجنى عليه على صدره، فرد الثانى الدفعات قوية أدت لتمزيق جاكت المتهم، ليستدعى السنةل زملاءه بالمطعم الذى يقع على مسافة دقيقتان من مكان الحادث و يطالبون مبلغ 500 جنيه ثمن الجاكت، فرفض الضحية، فتجمع المتهمون حوله بتوجيه له الركلات فى منطقة حساسة وانهالوا بالضرب المبرح، أحدهم رش الاسبراى عليه وكسروا السيارة، فسقط المجنى عليه بعدها بدقائق مغشيا عليه فى الشارع أثناء توجهه لشارع جانبى وتوفى على الفور.

وانتقل “اليوم السابع”، لمنزل أسرة المجنى عليه، والتى خيمت حالة من الحزن والألم، وانهمرت فى البكاء، فيقول الأب المكلوم ويدعى سعد السيد 60 سنة تاجر، عندى ولدين فقط هما “السيد ومحمد” وبنت سارة، وفى سنة 2011 خلال أحداث البلطجة و الانفلات التأمينى، فقدت فلذى كبدى ابنى الكبير “السيد سعد ” 21 سنة بكالوريوس التجارة، و دفنته وقتها ولم أستطع أخذ حقه من المتهم لم يكن وقتها هناك أقسام واجبة أو محاضر، بعد 6 سنوات تتكرر نفس الماسأة، مؤكد لابد من وقفة ضد أعمال البلطجة وتفعيل القوانين لمحاربة هذه الظاهرة السلبية.

وأكملت الأم وتدعى سناء يوسف 55 سنة، كنت بجهز الشقة ليه ومتفقة أخطب له عروسة عشان يتجوز، ويفرحنا بدل أخوه المتوفى، “محمد” راح عريس إلى الجنة، أولادى ضاعوا، مفيش أى حاجة هتعوضهم، أنا مش عايزة غير حقهم .

نجحت مباحث قسم ثانى برئاسة المقدم عصام عتيق وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير إدارة الكشف الجنائى، القبض على كل من ” محمد س. ش. ال” 17 سنة سنةل دليفرى بمطعم ومقيم دائرة القسم، وشقيقه “سعيد” 46 سنة موظف بالتربية والتعليم و”عطية ع ع” 27 سنة مقيم الحريرى سنةل بالمطعم، و”كمال ال ص” 27 سنة سنةل بالمطعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2088 إدارى القسم، وقررت النيابة السنةة حبس المتهمين على ذمة القضية.



المجنى عليه محمد سعد



صورة أخرى للضحية



الحاج سعد والد المحامى ضحية البلطجة



فاطمة يوسف خالة المجنى عليه



شقة المجنى علية التى كان يستعد للزواج فيها



شقة المجنى علية التى كان يستعد للزواج فيها

المصدر : مصر ناين