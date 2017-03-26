استشهاد عنصر بالهندسة العسكريّة للجيش الليبى أثناء تفكيك لغم ببنغازى

أستشهد أحد عناصر الهندسة العسكرية الشوف للجيش الليبى ببنغازى مساء اليوم الأحد أثناء محاولته لتفكيك لغم زرعتها الجماعات الإرهابية بشارع الشجر بمنطقة القوراشة غرب بنغازى .



وذكرت مصادر عسكرية اليوم، أن أحد أبطال الهندسة العسكرية ويدعى محمد البرعصى استشهد خلال محاولة تفكيك لغم كانت الجماعات الإرهابية قد وضعته بشارع الشجر فى القوارشة.



وكان الناطق الرسمى بإسم صنف الهندسة العسكرية على العوامى، قد ناشد المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم فى المناطق المحررة بمدينة بنغازى بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الاجسام الغريبة.

المصدر : مصر ناين