محافظ دمياط يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الروضة

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط المخطط الاستراتيجي السنة لمدينة الروضة بحضورالباشمهندسة نصرة صلاح مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بمسطح 238 فدانا، منها 20 فدانا خدمات بطاقة استيعابية 40889 نسمة.

وأكد محافظ دمياط ، فى بيان له أن اعتماد التخطيط العمراني لمدينة الروضة يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدى على أملاك الدولة وللحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقانون، وتنفيذه، لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.