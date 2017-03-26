هايدى موسى لـ اليوم السابع فوجئت باختيارى ضمن أجمل امرأة

أوضح ت الفنانة الشابة هايدى موسى عن سعادتها باختيارها ضمن أجمل 100 وجه من بين نساء العالم عن سنة 2016 الماضى، من قبل الموقع العالمى top beauty world ، لافتة إلى أن هذا الاختيار مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، وخطوة إيجابية تدفعها للأمام فى طريقها الفنى.



top beauty world

واصدر ت هايدى موسى فى تصريحات لـ “اليوم السابع”: “فوجئت بالخبر وأنا اتصفح السوشيال ميديا، ثم وجدته تدريجيًا يحقق صدى واسعًا الى أن أصبح تريند على تويتر”.

وأضافت نجمة ستار أكاديمى، لم يخبرنى أحد من قبل بهذا الاستفتاء، وفى كل الأحوال أنا سعيدة وفخورة جدًا الحمد لله، خاصة أن هذا الاختيار على مستوى العالم، وليس الى أن على مستوى الوطن العربى فقط.



هايدى موسى

كان الموقع العالمى top beauty world قد أعلن مؤخرا عن قائمة تتضمن أجمل 100 وجه من بين نساء العالم عن سنة 2016، وضمت بينها فنانة مصرية وحيدة، هى الفنانة الشابة هايدى موسى، كما نشر الموقع عبر حسابه على موقع تويتر، فيديو لأجمل 100 سيدة بالعالم لسنة 2016.



هايدى موسى

المصدر : مصر ناين