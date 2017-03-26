الفرنسى جوتيه والإنجليزية ماسارو يحققان لقب بطولة بريطانيا للإسكواش

حقق الفرنسى جريجورى جوتيه المصنف الثالث عالميا لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والتى أقيمت بمدينة هال الإنجليزية بعد تغلبه على الإنجليزى نبك ماتيو بنتيجة 3 / 1. فيما حققت الإنجليزية لورا ماسارو لقب بطولة بريطانيا للسيدات بعد تغلبها على مواطنتها سارة جان بيرى بنتيجة 3 / 1.

وكان محمد الشوربجى ونور الشربينى المصنفين الأولين عالميا قد أخفقا فى الحفاظ على اللقب فى نسخته الجارية بعد توديع البطولة من الدور قبل النهائى، حيث ودع الشوربجى البطولة بعد الخسارة من الإنجليزى نيك ماتيو، فيما ودعت الشربينى البطولة بعد الخسارة من الإنجليزية ماسارو.

جدير بالذكر أن محمد الشوربجى ونور الشربينى هما أبطال النسخة الأخيرة من بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، ولم ينجحا فى الحفاظ على اللقب فى نسخته الحالية للمرة الثالثة على التوالى بالنسبة للشوربجى وللثانية على التوالى بالنسبة للشربينى.

يذكر أن محمد الشوربجى والفرنسية كاميلى سيرمى حققا لقب نسخة حقق لقب البطولة سنة 2015، وفى سنة 2014 حقق الفرنسى جريجورى جوتيه والماليزية نيكو ديفيد لقب البطولة، وفى سنة 2013 حقق رامى عاشور والإنجليزية لورا ماسارو لقب البطولة، وفى سنة 2012 حقق الإنجليزى نيك ماتيو والماليزية نيكول ديفيد لقب البطولة.

المصدر : مصر ناين