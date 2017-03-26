بالصور كتيبات بصندوق زجاجى أحدث وأبسط طرق تشجيع القراءة

للقراءة طرق كثيرة، وللحث عليها والتشجيع من أجل استثمار الوقت طرق أخرى، ينشد الساعى من خلالها توصيل أكبر قدر من الاستفادة إلى المواطنين، بأسهل وأيسر الطرق.

تختلف طرق الحث على القراءة من مكان إلى مكان ومن قرية إلى أخرى، وما بين مكتبات سنةة وخاصة، وبين محاولات لنشر القراءة بين المواطنين، رصدنا طريقة جديدة على إحدى محطات القطارات بمحافظة المنوفية للحث على القراءة والاستثمار للوقت.

ففى محطة قطار شما الشوفة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، إحدى المحطات الرئيسية التى يمر عليها يوميا الآلاف من الطلاب والموظفين القادمين والذاهبين إلى كلياتهم وأعمالهم، ظهرت طريقة جديدة للحث على القراءة.

ففى صندوق زجاجى معلق على أحد الأشجار بمحطة القطار، لا تتخطى مساحته المتر، معلقا بالشجرة، وضعت العديد من الكتيبات البسيطة التى تحث على القراءة وعلى استثمار الوقت والتعلم فى وقت انتظار القطار.

وشمل الصندوق أعدادا من العبارات التى تحث على القراءة، وعلى أن يتم استثمار الوقت، بينها :” استثمر وقت انتظارك واقرأ كتابا “، ” اقرأ كتابا الى أن يصل القطار “، كما حمل الصندوق عبارات تمنع السرقة لهذه الكتيبات وتساعد على زيادتها والحفاظ عليها والتى شملت عبارات ” القارئون لا يسرقون، والسارقون لا يقرأون “.

فيما شهدت هذه الطريقة حالة من القبول بين الكثير من الطلاب والأهالي ، حيث اصدر ت مروة سمير، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب بكلية المنوفية، إنها تستقل القطار يوميا من أجل الذهاب إلى كليتها بمدينة شبين الكوم، وتخرج قبل موعد القطار بربع ساعة، وفى العديد من الأوقات يتأخر القطار عن موعده، وفى هذا التوقيت تكون قد قرأت أعدادا من تلك الكتيبات البسيطة وتمكنت من استغلال الوقت كاملا.

وأضاف سمير متولى، موظف، أنه يسافر يوميا إلى مدينة منوف مستقلا القطار، وينتظر القطار ما بين ١٠ دقائق إلى ٢٠ دقيقة، وفى هذه الدقائق يكون قد تمكن من التحصل على العديد من المعلومات التى تضمها هذه الكتيبات، وفى أحد الأوقات عندما يكون الكتيب شيقا من اللمكن أن يستعيره خلال رحلته إلى العمل، وعند عودته فى آخر اليوم يضعه مكانه، مؤكدا أن هذه الفكرة تساعد كثيرا فى تنمية المهارات وتثقيف المواطنين بشكل كبير.



صندوق زجاجى يحمل الكتيبات الصغيرة للقراءة



الصندوق معلقا على احد الأشجار بالمحطة



عبارات الحث على القراءة



استثمار الوقت فى القراءة اهم عبارات الصندوق الزجاجى

المصدر : مصر ناين