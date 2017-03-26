أب يكشف تفاصيل اعتداء معلمة بالضرب المبرح على نجله بدمياط

كشف حسن عبد الحى، والد الطفل “عمرو”، تفاصيل تعرض نجله للضرب من قبل معلمة بمدرسة أحمد زويل الابتدائية بدمياط ، موضحاً أن نجله تعرض للضرب المبرح داخل الفصل من قبل المعلمة بعد نشوب مشاجرة بين بعض التلاميذ.

واصدر “عبد الحى”، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور”، إن المعلمة توجهت نحو نجله وانهالت عليه بالضرب بالرغم من أنه لم يكن بعض ًا من المشاجرة.

وأضاف :”المعلمة اصدر ت لنجلى الله يلعنك ويلعن اللى ربوك، وضربته بعصا خشبية بطريقة عشوائية الى أن سقط أرضًا”، مشيراً إلى أن التقرير الطبي أثبت تعرض نجله لكدمات حادة وكسر بالذراع الأيمن، موضحًا أن علاقات زوج المعلمة الجيدة بالمسئولين الإدارة التعليمية ساهمت فى عدم معاقبة المتهمة أو التحقيق معها، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة أجبرت نجله على التوقيع على إقرارات يجهل فحواها.

المصدر : مصر ناين