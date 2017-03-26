مسؤول عسكرى أمريكى مقتل مدنيين فى الموصل يشكل مأساة رهيبة

اعتبر قائد القوات الأمريكية فى الشرق الافى منتصف الأحد، أن مصرع أعداد كبير من المدنيين فى ضربات جوية فى الموصل العراقية يشكل “مأساة رهيبة”، من دون أن يقر رسميا بأن التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن شن هذه الغارات.

واصدر الجنرال جو فوتل فى بيان “نجرى تحقيقا حول هذا الحادث لنحدد بالضبط ما حصل، ونواصل اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب ضرب المدنيين“.

وأكدت قوات التحالف السبت أنها وجهت ضربات إلى القطاع الذى سقط فيه الأعداد الكبير من المدنيين فى غرب الموصل.

وأضاف فوتل فى بيانه أن “المعركة فى الموصل صعبة” ل اختلاط الإرهابيين بالمدنيين.

وشوف أن القوات العراقية وقوات التحالف “اتخذت تدابير لتخفض بأكبر قدر ممكن معاناة” السكان.

المصدر : مصر ناين