المسيرى اتحاد الكرة سيتدخل لحل أزمة مباراة نبروه والمنصورة

أكد أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه أنه تلقى تأكيدات من جانب اتحاد الكرة بالتدخل لإنهاء أزمة مباراة فريقه مع المنصورة والمؤجلة من الجولة السادسة والعشرين من المسابقة

واصدر المسيرى عقب إجتماعه بالعميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد أنه سلم سويلم خطاب من إدارة المنصورة يؤكد ترحيبهم بإقامة اللقاء بملعب نبروه، مؤكدا انه لا يوجد سبب مقنع لنقل المباراة خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط الناديين

وأشار المسيرى إلى أن قرار لجنة المسابقات برئاسة خالد كامل بتأجيل المباراة لحين إنتهاء الأزمة قرار صائب يعكس حرص اتحاد الكرة واللجنة على الأندية ونبذ التعصب .





المصدر : مصر ناين