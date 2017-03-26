اختتام مؤتمر هندسة المنوفية الأول للتنمية المستدامة بشرم الشيخ

اختتم مساء اليوم، مؤتمر كلية الهندسة شبين الكوم كلية المنوفية فعالياته بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس الكلية ، ولفيف من الباحثين والمهندسين والشركات الراعية والداعمة بأعدادًا من التوصيات الهادفة فى بناء وتطوير أهداف التنمية المستدامة في القطر المصرى.

واصدر بيان للكلية ، إن ذلك جاء من خلال توصيات 36 جهة كشفية من داخل مصر وخارجها حول التنمية المستدامة وإحداث رؤية مستقبلية في التطوير الشامل.

كما كرم رئيس الكلية ، رؤساء الجلسات والجهات الكشفية المشاركة بالمؤتمر الذى تناول 10 جلسات كشفية لاستعراض ومناقشة 83 كشفا مصنف ا لجميع محاور المؤتمر الهندسية.