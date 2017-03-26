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اختتام مؤتمر هندسة المنوفية الأول للتنمية المستدامة بشرم الشيخ

منوعات
اختتام مؤتمر هندسة المنوفية الأول للتنمية المستدامة بشرم الشيخ
اختتم مساء اليوم، مؤتمر كلية الهندسة شبين الكوم كلية المنوفية فعالياته بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس الكلية ، ولفيف من الباحثين والمهندسين والشركات الراعية والداعمة  بأعدادًا من التوصيات الهادفة فى بناء وتطوير أهداف التنمية المستدامة في القطر المصرى.

واصدر بيان للكلية ، إن ذلك جاء من خلال توصيات 36 جهة كشفية من داخل مصر وخارجها حول التنمية المستدامة وإحداث رؤية مستقبلية في التطوير الشامل.

كما كرم رئيس الكلية ، رؤساء الجلسات والجهات الكشفية المشاركة بالمؤتمر الذى تناول 10 جلسات كشفية لاستعراض ومناقشة 83 كشفا مصنف ا لجميع محاور المؤتمر الهندسية.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : مصر ناين

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