لو مبتاخدش بالك جهاز ذكى جديد ينذرك عند إعجاب شخص بك

صمم مجموعة من المطورين البريطانيين جهازا جديدا قابلا للارتداء أطلقوا عليه اسم Ripple لتنبيهك عند تحديق شخص ما بك، عن طريق اثنين من الكاميرات داخل الكتفين التى ترسل اهتزازات أسفل ظهرك، فإذا حولت نظرك لرؤية الشخص المعجب بك، سيقوم الجهاز بوخز صدرك لإجبارك على النظربالاتجاه الصحيح ومعرفة هذا الشخص.

ووفقا لموقع Thenextweb الهولندى وجاءت فكرة هذا الجهاز بعد انشغال العالم بالهواتف الذكية وتحديقهم إلى شاشاتها طوال الوقت، الى أن أثناء الوجود خارج المنزل، وهو الأمر الذى لا يعطى للناس الفرصة للتعرف على بعضهم البعض وإظهار إعجابهم.

واصدر مصممو Ribble: أصبح الناس أقل حضورا فى الحياة الحقيقية، مما يجعل من الصعب التواصل مع الآخرين وجها لوجه، فعلى الرغم من أننا محاطون باستمرار من قبل الناس، إلا أن عيوننا تحتاج إلى التواصل دائما، وتتوق للتفاعل مع الآخرين، لذا يعزز جهاز Ripple هذ الأمر، ويجعلنا نعى ما يحدث من حولنا”.

المصدر : مصر ناين