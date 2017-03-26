رامى صبرى وحسام حبيب يغنيان فى العين السخنة احتفالا

يستعد النجم رامى صبرى لإحياء حفل غنائى يوم 16 من شهر أبريل المقبل، احتفالا بـ”عيد الربيع”، فى “العين السخنة”، ويشاركه الغناء حسام حبيب، ويشرف على الحفل المنظم والمنتج وليد منصور.

ويقدم رامى صبرى خلال الحفل مجموعة من أغنياته شبه “أجمل ليالى عمرى”، و”ايه اللى يمنع”، و”ألف مشاء الله”، و”ما صدقت اتقبلنا”، و”حبيبى الأولانى”، و”تعالى”، و”سهل الكلام”، و”بحبك”، و”سكت ليه”، فيما يقدم حسام حبيب “فرق كتير”، و”تعيشى معايا”، و”رحتله”، و”شايف نفسى فيك”، و”هنساه”، و”شوق ما بينتهيش”، و”حلفوه”، و”أسسيبك لأ”، و”زى الأيام دى“.

وينتظر رامى صبرى طرح ألبومه الجديد “غالى” مع شركة “مزيكا”، خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم 10 أغنيات لحن رامى صبرى لنفسه 7 أغنيات، ووزع الألبوم موسيقيا طارق توكل.

المصدر : مصر ناين