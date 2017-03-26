بالصور مركز شباب القنطرة غرب يحصد ميداليات ذهبية ببطولة مصر

حصد فريق التايكوندو بمركز شباب القنطرة غرب 5 ميداليات ذهبية وميدالتين برونزيتين وكأس البطولة فى بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة التى شارك فيها مايقرب من 183 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى الجمهورية والتى اقيمت بالصالة المغطاة بكلية حلوان.

واصدر كامل عبدالله رئيس مجلس إدارة مركز شباب القنطرة غرب بالاسماعيلية بان فريق التايكوندو بالمركز شارك فى البطولة ب12 لاعب ولاعبة تحت 14 سنة حقق الفريق 5 ميداليات ذهبية وميدالتين برونزيتين وحقق الفريق المركز الاول على مستوى الجمهورية وحصل على كاس البطولة.

واضاف بأن اللاعبين الحاصلين على الميداليات الذهبية هم دنيا سعد و اسراء احمد حسين و مازن عادل عبدالله و ميدو جمال عبدالرحمن و احمد حسن دسوقي والميداليات البرونزية ساره يوسف عبدالجواد و مصطفي محمد سليم.

واشار كامل عبدالله إلى أن بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة أقيمت فى الصالة المغطاة بكلية حلوان و183 مركز شباب ونادى رياضى على مستوى الجمهورية وحصل مركز شباب القنطرة على ترتيب سنة أول على مستوى مراكز الشباب والأندية وحصل على كأس البطولة والمركز الثانى نادى وادى دجلة والثالث الأولمبى السكندرى.