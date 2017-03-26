الاشتراكيون يقرون بالهزيمة فى انتخابات بلغاريا

أقر الاشتراكيون فى بلغاريا بالهزيمة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت، اليوم الأحد، لكن زعيمة الحزب اصدر ت إنه ستكشف فى خيارات لتشكيل نظام إذا عجز حزب “مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا” المنتمى ليمين الفى منتصف عن إنجاز تلك المهمة.

واصدر ت كورنيليا نينوفا زعيمة الحزب الاشتراكى للصحفيين “نود تهنئة حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا”. وجاءت تصريحاتها بعد أن ضاعف حزبها نسبة التأييد له مقارنة بآخر انتخابات برلمانية فى 2014 وإن كان قد فشل فى التغلب على تيار يمين الفى منتصف .

وأضافت “إذا لم يتمكنوا من تشكيل نظام وحصلنا نحن على تفويض فسوف نحاول تشكيل نظام بلغارية” لضمان الاستقرار فى بلغاريا التى ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى اعتبارا من الأول من يناير كانون الثانى 2018.

وأظهرت نتائج أولية فوز حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا وحصوله على ما بين 32.2 و 32.8 فى المئة من الأصوات.

من جهته اصدر زعيم حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا بويكو بوريسوف إن حزبه حصل على تفويض واضح لتشكيل النظام القادمة بعد فوزه بالانتخابات.

وأضاف “هذه النتيجة تؤكد بشكل قاطع أن حزب مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا يجب أن يكون الحزب الحاكم البارز” مشيرا إلى أن الحزب سيبذل “قصارى جهده” مع شركاء محتملين لتشكيل نظام سريعا.

المصدر : مصر ناين