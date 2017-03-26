أخبار النادى الأهلي / / الأحمر يهزم الحوامدية بثلاثية نظيفة

شهد النادى الأهلي اليوم الأحد 26/3/2017 أحداثًا عديدة، أهمها فوز الفريق الأحمر على سكر الحوامدية وديا بثلاثية نظيفة ضمن الاستعدادات لمباراة الداخلية أول أبريل المقبل بالدورى.

بالصوت والصورة ..الأهلي يهزم سكر الحوامدية بثلاثية نظيفة وديًا

فاز الأهلى وديا عصر اليوم، الأحد، على سكر الحوامدية بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التي جمعتهما على ملعب مختار التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لملاقاة الداخلية يوم 1 أبريل بالدورى الممتاز.

وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كل من ميدو جابر وأحمد ياسر ريان “هدفين” فى الدقائق 57 و83 و92 من عمر المباراة التي أدارها الحكم سمير محمود عثمان.

ودفع حسام البدرى المدير الفني للفريق، بجميع لاعبى الدكة وبعض الأساسيين لتجهيزهم بصورة أفضل للمواجهات الرسمية خلال الفترة المقبلة خاصة الإيفواري سليماني كوليبالي وصبرى رحيل ومحمد نجيب.

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حسام البدرى: “معنديش لاعب أساسى وآخر احتياطى”

أكد حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يوجد لديه لاعب أساسى وآخر احتياطى، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين لديهم نفس الحظوظ فى المشاركة بالمباريات.

واصدر إنه لا يمكنه أن يضمن لأى لاعب المشاركة أساسيا لمجرد خوضه عدة مباريات، موضحا أن المنافسة والاجتهاد فى التدريبات، بالإضافة إلى متطلبات الفريق فى المباريات هى المعيار لديه لدخول أى لاعب فى التشكيل.

مؤمن زكريا يقترب من الرجوع للأهلى أمام الداخلية

اقترب مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى من اللحاق بمباراة فريقه أمام الداخلية، المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الحادى والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وخضع مؤمن زكريا، لبرنامج بدنى مكثف خلال الوقت الحالى بالنادى الأهلى، لاستعاده لياقته البدنية، وتجهيزه بالشكل الأشبه قبل المشاركة فى مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد استئناف الأبيض لمبارياته بالدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين