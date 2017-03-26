وكيل متعب انضمام اللاعب للزمالك وارد ولن يستمر موظفا فى الأهلى

اصدر نادر شوقى وكيل اعمال عماد متعب، إن الأخير لن يقبل بدور الموظف داخل القلعة الحمراء فى ظل معاناته من تجاهل الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى وعدم الاستعانة به فى المباريات إلا لدقائق معدودة وعلى فترات متقطعة.

واطلق متعب تصريحات صحفية اليوم “الاحد” أكد فيها غضبه من عدم المشاركة فى المباريات رغم جاهزيته الفنية والبدنية وقيام إدارة النادى بالتجديد له موسما آخر برفقة زميله حسام غالى.

وأكد نادر شوقى فى تصريحات تلفزيونية، أن متعب سينتظر الى أن نهاية الموسم الجارى وفى حالة عدم مشاركته بالمباريات قد يتخذ قرارا بالرحيل كشفا عن الحصول على الفرصة.

وحول إمكانية انتاصدر متعب للزمالك، ردّ وكيله قائلا: “كل شىء وارد ومن الممكن انضمام اللاعب لقلعة ميت عقبة لكن أعتقد أنه لن يكون قرارا سهلا علي متعب خاصة مع ارتباطه بعلاقة وطيدة من الجماهير”.

المصدر : مصر ناين