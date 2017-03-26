ضبط طالبات يخدرن سيدات الإسكندرية لسرقتهن

نجحت مؤسسات التأمين بالإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من طالبات تخصصن فى سرقة الشقق بعد تخدير أصحابها بواسطة عصير يتم توزيعه على أنه هدية من وزارة الصحة.

كواليس الواقعة بدأت أثناء مرور الملازم أول أحمد حسام وشادى الجابرى بمنطقة الدخلية، حيث سمعوا استغاثة سيدة وشوفوا فتيات يتحركن من عقار فتم ضبطهن.

وأكدت السيدة أن فتاة حضرت لشقتها وأكدت لها أنها موظفة بوزارة الصحة وطلبت منها بيانات طفلها لحصوله على تطعيم بكره، وقدمت لها عصير، وأكدت أنه هدية من الصحة وبعد مرور دقائق شعرت السيدة بحالة دوخان ودخول فتاتين للشقة فصرخت ولدى هروب الفتيات تم ضبطهن.

وتبين أن الفتيات طالبات بالكلية واعتدن سرقة الشقق بعد تخدير أصحابها فأحالهن اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية للنيابة.