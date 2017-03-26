رئيس مدينة تلا التعاون أهم عامل فى حل المشكلات

ترأسالباشمهندس رفعت سعفان رئيس مركز ومدينة تلا أول اجتماع لـه بحضـور مديرى إدارات ديـوان عـام مركز ومدينـة تـلا.

واستمع سعفان لهـم وتعارف عليهم وطالبهم ببذل كل الجهـد فى عملهم مطالبا بتقديـم خدمـة حقيقية يشعر بها المواطـن ويحس بها، مشدد على ضرورة ان يكون هناك تغييـر ملحوظ بالتعاون لحل جميع المشاكل.

وأظهر سعفان فى بيان أنه تم مناقشة أعمال تطويـر المزلقانات والسكة الحديد بالمدينة مع السكرتير السنة المساعد للمحافظة، وطالب مسئولي السكة الحديد بسرعة إزالة المعوقات التى تعوق التطوير بمزلقان تلا المركز وكذا سرعة عمل المعاينـة اللازمة والمحضر الأنضامى بشأن مسجد بروى لإمكانية نطوير مزلقان بروى وتوسعته وسرعة سداد قيمة المقايسة الخاصة بنقل كشك الكهربـاء الذى يعوق التطويـر.

المصدر : مصر ناين