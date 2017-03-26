بالصور مروة ناجى تتألق بإطلالة مميزة فى أحدث جلسة تصوير

ظهرت الفنانة مروة ناجى، بإطلالة مميزة، وذلك خلال أحدث جلسة تصوير بعدسة منيرة السيسى، وارتدت “ناجى” فستانًا بتصميم بهيج حسين.



مروة ناجى

من ناحية أخرى، تستعد “ناجى” لبدء عرض أوبريت “بيت الفن” مع المطرب محمد قماح على مسرح البالون.

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مروة ناجى

ومن المقرر أن يتم عرض الأوبريت خلال الفترة المقبلة، وتشارك “ناجى” بالغناء والتمثيل والرقص مع الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إلى جانب 30 راقصا وراقصة من خارج البيت، وأعداد من المشبه ين بقطاعات المسرح المختلفة.



مروة ناجى

المصدر : مصر ناين