محمود عباس لا دولة فلسطينية فى غزة ولا فلسطين بدون القطاع

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

واستقبل الرئيس، بعيد وصوله، وفدا من أبناء حركة “قام بفتح” إقليم بلجيكا، الذين تجمعوا فى تظاهرة تأييد لسيادته، بحضور سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، وكادر السفارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”.

وأكد الرئيس عباس، أن لا دولة فلسطينية فى غزة، ولا دولة فلسطينية بدون غزة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية وبالتفاف جماهير الشعب الفلسطينى حولها ستفشل كل المخططات التآمرية ضد القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس بكره فى بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، ورئيس البرلمان الأوروبى انطونيو تيجاني، والمشبه الأعلى للسياسة الخارجية والتأمينية فى الاتحاد الأوروبى فدريكا موغريني، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير.

ويرافق الرئيس فى زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدي.

المصدر : مصر ناين