مينا عطا ورنا سماحه يستعدان لإحياء حفل افتتاح البطولة الإفريقية للرماية

يستعد اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، لاستضافة البطولة الإفريقية الثالثة عشرة للرماية، التي تنطلق فى الفترة من 19 الى أن 24 إبريل المقبل، على ملاعب نادى الرماية والصيد بمشاركة أكثر من 15 دولة، وتتبعها مباشرة بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات في الفترة من 24 أبريل المقبل والى أن 3 مايو المقبل.

وأكد حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، أن نجاح مصر في استضافة النسخة الماضية من البطولة وثقة الاتحاد الإفريقى في الاتحاد المصرى دفعه لمنح مصر شرف استضافة النسخة الحالية، مشيرًا إلى أن المنافسة هذا السنة ستكون أقوى، كما تستضيف مصر للمرة الأولى بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات.

ويجهز اتحاد الرماية لحفل افتتاح ضخم يحضره نخبة من الوزراء والمسئولين ونجوم الرياضة والفن، ويحيه أعداد كبير من النجوم على رأسهم المطرب مينا عطا، نجم برنامج ستار أكاديمى، والمطربة رنا سماحة نجمة برنامج ستار أكاديمى.

وأعلن الاتحاد أسماء اللاعبين المشاركين في منافسات البطولة، حيث تشارك مصر بـ60 لاعبًا ولاعبة في منافسات المسدس والبندقية، ومن ضمنهم اللاعبون الذين شبه وا مصر في أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، أبرزهم: محمد حمدى، حمادة طلعت، مصطفى على، كريم رسلان، سامى عبد الرازق، أحمد شعبان، هشام رشاد، محمد نصر، كريم عبد القادر، أحمد قمر، عبد العزيز محيلبة.

المصدر : مصر ناين