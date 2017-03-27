بالصور محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات

كرم اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس، مساء اليوم، بقصر ثقافة السويس الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وهن نادية محمد طه الأم المثالية الأولى وهناء عبد السلام عبد الكريم الأم المثالية الثانية ونصيحة عبد العزيز محمد هنداوى الأم المثالية الثالثة وحياة حسام الدين عرنوس الأم الاعتبارية، كذلك تم تكريم أم الشهيد عمروحسن حامد.

واصدر بيان إن المحافظ كرم إيمان عبد الحليم الأم المثالية على مستوى الديوان السنة لمحافظة السويس وسهير على أحمد الأم المثالية على مستوى الأحياء وحنان عبد الحميد الأم المثالية على مستوى المديريات بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تكريما لعطائهن المتميز على مدار سنوات طويلة فى العمل.

وبدأ اللواء أحمد حامد محافظ السويس كلمته بايات من القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِى عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ). صدق الله العظيم.

واشار المحافظ إلى أن هذا الإحتفال والتكريم من كل سنة بعيد الأم يعد تقليد عريق وحدث جلل ومظهر من مظاهر الإعتراف بفضلها والامتنان بجميلها وبرا بها، مشيرا إلى أن الإسلام كرمها طوال حياتها وبعد موتها، فالأم هى مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود والطريق إلى الإيمان والهدوء النفسى والمصدر الذى يحتوينا ليزرع فينا بذور التأمين والطمأنينة وهى المعرفة التى تعرفنا أن السعادة الحقيقية فى حب الله، وهى صمام الأمان.

وأشار حامد إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا ببرها وحرم عقوقها، وعلق رضاه برضاها، كما أمر الدين بحسن صحبتها ومسنةلتها بالحسنى رداً للجميل، وعرفاناً بالفضل لصاحبه. واصدر حامد إن النبى صلى الله عليه وسلم حث على الوصية بالأم، لأنها أكثر شفقة وأكثر عطفاً لأنها هى التى تحملت آلام الحمل والوضع والرعاية والتربية، فهى أولى من غيرها بحسن المصاحبة، ورد الجميل، وبعد الأم يأتى دور الأب لأنه هو المسئول عن النفقة والرعاية فيجب أن يرد له الجميل عند الكبر.

وقدم المحافظ التحية والتقدير لكل أم مصرية وسويسية وكل أم شهيد مؤكدا على أن الشهيد روى بدمائه الطاهرة تراب هذا الوطن المفداه، مشيرا إلى أن الأم المصرية منذ قديم الأزل وهى رمزا للعطاء والكفاح أستمد المصريون أصالتهم وحبهم للوطن من هذه الأم جيلا بعد جيل.

وأنهى حامد كلامه قائلا عاشت الأم المصرية فى القلب والوجدان رمزا للعطاء والتضحية والكفاح وعاشت أم الدنيا مصر فى قلوبنا وعقولنا ماحيينا بزسنةة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى الحفل تم تقديم أعداد من الأغنيات الوطنية وأغنية الست دى أمى وست الحبايب وفقرات فنية من لطلبة المدارس وأبيات شعرية للشاعر حاتم مرعى عن فضل الأم، كما تحدث علاء محمد على مدير سنة التضامن الاجتماعى بالسويس عن اختيار الامهات المثاليات والمسابقة التى تمت وأسس الاختيار.

وأظهر الدكتور إبراهيم جمعة مدير سنة الأوقاف بالسويس دور الأم وفضلها فى المجتمع وتكريم الله سبحانه وتعالى للأم، فالجنة تحت أقدام الأمهات. ويأتى هذا التكريم بمناسبة احتفال محافظة السويس بيوم المرأة المصرية وعيد الأم والتى حضرها كلا العميد محمد فؤاد مشبه ا عن الجيش الثالث الميدانى والنائب طارق فاروق متولى عضو مجلس النواب ووليد شوقى رئيس حى السويس ومحمود فوزى رئيس حى فيصل وسكرتيرى الاحياء ومديرى التضامن الاجتماعية والأوقاف والثقافة وأعداد من مديرى مديريات الخدمات والقيادات التنفيذية والجمعيات الاهلية والقيادات النسائية وأسرالأمهات المثاليات المكرمات بالحفل.



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات



محافظ السويس يكرم الأمهات المثاليات

المصدر : مصر ناين