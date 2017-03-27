محافظ الوادى الجديد يلتقى وزير الرى لبحث تطوير النظم الحديثة

اصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه التقى مع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وتمت مناقشة تطوير الرى بالمحافظة من رى بالغمر للرى الحديث سواء بالرش أو التنقيط، على أن يقوم أحد البنوك بالتمويل ويتم تسديد التكلفة على أقساط بفائدة ضئيلة، وكذلك توفير مستلزمات الرى الحديث وقطع الغيار بواسطة فروع لشركات متخصصة.

وأضاف الزملوط فى بيان له أنه كشف آليات تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وتوفير المستلزمات الخاصة بذلك وتكليف الإدارة المركزية للرى بتوعية المواطنين بعقد ندوات عن أهميه وضرورة استخدام الرى المطور حيث وضرورة تشكيل كيانات وروابط لدعم ومساعده المزارعين بالمحافظة.

وأظهر المحافظ أنه التقى أيضا بالدكتور محمد سليم نائب وزير التخطيط وذلك لكشف آليات تفعيل مراكز التكنولوجيا التى بتقديم الخدمات الجماهيرية بالمحافظة والموافقة على إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات بمركز بلاط. وأشار الزملوط لأنه التقى كذلك بوفد اتحاد الصناعات وذلك لاستكمال إجراءات مشروع إنشاء مراكز صناعات صغيره للحرف والمنتجات اليدوية بالمحافظة وتطوير مصانع المنتجات البيئية ومصنع تمور المحافظ.