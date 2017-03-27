العبادى زيارتى لواشنطن استهدفت تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى مع بغداد

ناقش القائد السنة للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، مع مشبه ى الكتل النيابية، نتائج زيارته إلى واشنطن، والقصف للمدنيين بالموصل، والعلاقة بين النظام ومجلس النواب العراقي.



وأكد العبادي، خلال الاجتماع، الذى عقد، مساء الأحد، أهمية تعزيز علاقات العراق مع المجتمع الدولي، واصدر : “إن زيارته إلى واشنطن كانت ناجحة لتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجى بين البلدين الموقع سنة 2008″، مشددا على أهمية تواصل العلاقة البناءة والانسجام بين النظام ومجلس النواب لكى تحقق الإنجاز.



وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى أنه تم فى الاجتماع الأستقرار على استمرار زخم الانتصارات وعدم تشتيت جهود محاربة داعش الارهابيه والاتجاه نحو إعادة الإعمار وإعادة النازحين.



وكان العبادى بدأ زيارة لواشنطن يوم الاثنين الماضى رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية إبراهيم الجعفرى والدفاع عرفان الحيالى والنفط جبار اللعيبى والإسكان والإعمار آن نافع أوسى ورئيس ديوان رئاسة كردستان العراق فؤاد حسين.

والتقى خلال الزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومسؤولى الإدارة الأمريكية وقيادات الكونجرس ومشبه ى صندوق النقد الدولى والشركات الأمريكية، وشارك فى مؤتمر وزراء خارجية التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الارهابيه، الأربعاء، وكشف على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية عرب وأجانب جهود العراق فى الحرب على داعش الارهابيه.

المصدر : مصر ناين