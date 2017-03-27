أحمد فتحى يكذب عبد الحفيظ عروض احترافى ليست وهمية

أوضح أحمد قام بفتحى لاعب الأهلى، عن استيائه الشديد من التصريحات التى أدلى بها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، بأن العروض الاحترافية التى تلقاها كانت جميعها “وهمية”.

اصدر قام بفتحى: “سيد عبد الحفيظ اصدر أن العروض التى تلقيتها كانت وهمية، وصدمت عندما سمعته يقول هذا.. لقد تلقيت بالفعل عرض من نادى أهلى جدة السعودى، وكان عن طريق أحد الوكلاء، وجميع العروض حالياً تأتى عن طريق الوكلاء، وهذا الوكيل جلس مع عصام سراج مدير التعاقدات لأن العرض كان جدي”.

أضاف أحمد قام بفتحى، خلال تصريحاته لبرنامج “مساء الأنوار” مع مدحت شلبى، عبر شاشة “أون سبورت”، أن العرض كان بقيمة 700 ألف دولار سيحصل عليها الأهلى، وهذا العرض شوف عليه محمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة، وعندما تحدثت مع حسام البدرى عن الرحيل فأكد أنه يرغب فى بقائى مما جعلنى أصرف نظر عن العرض، لافتاً إلى أنه شعر بالحزن عندما اصدر عبد الحفيظ أن العرض “وهمى”. شوف “الجوكر” حديثه مؤكداً أنه تنازل عن بعض كبير من مستحقاته المالية لنادى أم صلال القطرى من أجل الرجوع للقلعة الحمراء، خاصة وأن الإدارة اصدر ت له: “زى ما مشيت ببلاش ترجع ببلاش”، مشيراً إلى أنه لا يفكر فى الوقت الحالى بالرحيل وسيستمر مع المارد الأحمر.

المصدر : مصر ناين