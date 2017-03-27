الأمم المتحدة تندد بمقتل عمال فى جنوب السودان

اصدر ديفيد شيرر المشبه الخاص فى جنوب السودان للأمين السنة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الهجوم الذى أدى إلى مصرع ستة عمال إنسانيين فى كمين بجنوب السودان، وقع فى منطقة تسيطر عليها النظام، مطالبا السلطات فى جنوب السودان بـ”التحقيق واعتاصدر القتلة“.

وأضاف شيرر فى بيان أن “هذه الجريمة التى ارتكبت بدم بارد لا يمكن إلا التنديد بها، وخصوصا أن رسالة هؤلاء العمال الإنسانيين كانت التخفيف من المعاناة الراهنة للسكان فى جنوب السودان“.

وقتل ستة عمال إنسانيين فى كمين بجنوب السودان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، فى هجوم هو الأكثر دموية الذى يطاول عمالا إنسانيين منذ بدء الحرب الأهلية فى هذا البلد قبل ثلاثة أعوام.

المصدر : مصر ناين